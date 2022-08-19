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    Serdar Ortaç, hayatı film oluyor

    Yeni şarkısı için kolları sıvayan ünlü popçu Serdar Ortaç, sinemaya göz kırpıyor.
    • Haber Merkezi
    • 19.08.2022 - 12:08
    • Güncelleme : 19.08.2022 - 12:26
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    Serdar Ortaç, hayatı film oluyor

    Yazı konserden konsere koşarak değerlendiren şarkıcı Serdar Ortaç, önceki gün Etiler'de bir stüdyoya girerken görüntülendi.

    "Ben oynamayacağım"

    Ünlü şarkıcı, hayatını anlatan film çekileceğini söyledi. Müslüm, Bergen, Dilberay gibi birçok sanatçının hayatını anlatan filmler yapılması hakkında konuşan şarkıcı, "Önüme bir senaryo geldi. Bayıldım ama filmde ben oynamayacağım" diyerek kendi hayatının beyazperdeye aktarılacağını söyledi.

    "Japon'a benzesin"

    Ortaç, muhabirlerin "Sizi kimin oynamasını istersiniz?" sorusuna ise, "Japon'a benzeyen biri oynasın. Hiçbir dizi ve filmi izlemiyorum ki kimseyi tanıyayım" cevabını verdi.

    Ortaç ayrıca, 'İlaç' adında yeni bir şarkı hazırladığını ve 25 Ağustos'ta şarkının klibinin çekileceğini de duyurdu.

    Serdar Ortaç, hayatı film oluyor #1


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