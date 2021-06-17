Serdar Ortaç ile Seçil Gür ayrıldı

Serdar Ortaç ile Seçil Gür ayrıldı

Serdar Ortaç'la Seçil Gür sessiz sedasız ilişkilerine son verdi.

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç ve bir süredir aşk yaşadığı Seçil Gür'ün sessiz sedasız şekilde ayrıldığı öğrenildi. Ortaç da ayrılık haberlerini doğruladı.

"EVET AYRILDIK"

Bir mekan çıkışı görüntülenen şarkıcı, ayrılık soruları üzerine, "Evet, doğru ayrıldık." cevabını verdi.

CHLOE'DEN SONRA AŞKI BULMUŞTU

Bir dargın bir barışık aşıklar, geçtiğimiz günlerde sarmaş dolaş pozlarını paylaşmıştı. Ünlü şarkıcı İrlandalı model Chloe Loughnan ile 5 yıllık evliliğini tek celsede bitirmesinin ardından aşkı Seçil Gür'de bulmuştu.