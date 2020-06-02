Serdar Ortaç, kararını değiştirdi

Ünlü popçu Serdar Ortaç, hayatında artık ilişki istemediğini söyledi.

2014'te evlendiği İrlandalı model Chloe Loughnan'dan 2019'da tek celsede boşanan, sürpriz bir aşka yelken açtığı meslektaşı Seçil Gür'den yine sürpriz şekilde ayrılan şarkıcı Serdar Ortaç, önceki gün sunucu ve yazar Yelda Kırçuval'ın Instagram üzerinden yaptığı canlı yayına katıldı.

"NAZARA GELDİM"

Ünlü şarkıcı, "Sosyal medyada yemek yerken fotoğraf paylaşmak, okyanusta sörf yaparken veya havuzda yüzerken fotoğraf paylaşmak oldukça yanlış. Olmayanın gözüne sokunca hasetlik, kıskançlık ve nazar oluyor. 25 yıl boyunca rüzgar gibi yaşadım, göze, nazara geldim." dedi.

"VAKFIM OLSAYDI"

Hiçbir hedefi olmadığını belirten Ortaç, "Tek hedefim huzurlu ve sağlıklı olarak hayatımı bitirmek. Yaş ilerledikçe 'keşke' dediğim en büyük şey vakıf kurmak. Keşke Serdar Ortaç Vakfı'm olsaydı. Ölene kadar adı benimle yaşar, güzel işler yapardım." şeklinde konuştu.

Yalnız başına ölmek istediğini dile getiren Ortaç, "Artık ilişki kurmak istemiyorum. Son kararım yalnız ölmek. Artık bir kadına verecek huzurum kalmadı." şeklinde konuştu.