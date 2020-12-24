Serdar Ortaç: Kardeşim bana araba aldı

Sevgilisi Seçil Gür ile Bebek'te görüntülenen Serdar Ortaç, samimi açıklamalarda bulundu.

Sevgilisi Seçil Gür için 'antilop' benzetmesi yerine 'antrikot' deyince sosyal medyada gündem olan Serdar Ortaç, önceki gün Bebek'te görüntülendi.

"SEÇİL BANA YENİDEN MÜZİĞİ SEVDİRDİ"

Seçil Gür'e olan aşkından bir kez daha bahseden popçu, "Seçil bana yeniden sevebileceğimi gösterdi, sağlığımın kötülüğünü unutturdu, müziği sevdirdi" ifadelerini kullandı.

"BİRİKİM YAPAN YAŞADI"

Mehmet Ali Erbil'in "Ev kiralarıyla geçiniyorum" sözleri hatırlatılan Ortaç, "Zamanında birikim yapanlar yaşadı. Benim de bir tane evim var, o bana yetiyor" dedi.

Kardeşinin kendisine araba hediye ettiğini söyleyen Serdar Ortaç, "Kardeşim bana araba hediye aldı. Ben her ne kadar 'benim bisikletim var' desem de içinden gelmiş" şeklinde konuştu.