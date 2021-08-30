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- Serdar Ortaç koronavirüse yakalandı
Serdar Ortaç koronavirüse yakalandı
Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi.
- İHA
- 30.08.2021 - 00:23
- Güncelleme : 30.08.2021 - 00:27
Yoğun konser temposu nedeniyle şehirden şehre koşturan şarkıcı Serdar Ortaç'tan üzen haber geldi.
KORONAVİRÜSE YAKALANDI
Ortaç'ın yaptırdığı koronavirüs testi pozitif çıktı.
AŞI OLAN ORTAÇ'IN SAĞLIK DURUMU İYİ
Koronavirüse karşı geçtiğimiz aylarda aşı olan Serdar Ortaç'ın genel sağlık durumu iyi. Ünlü şarkıcı evinde karantinaya girdi, tedavisine de hızlı şekilde başlandı.