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    Serdar Ortaç koronavirüse yakalandı

    Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi.
    • İHA
    • 30.08.2021 - 00:23
    • Güncelleme : 30.08.2021 - 00:27
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    Serdar Ortaç koronavirüse yakalandı

    Yoğun konser temposu nedeniyle şehirden şehre koşturan şarkıcı Serdar Ortaç'tan üzen haber geldi.

    KORONAVİRÜSE YAKALANDI

    Ortaç'ın yaptırdığı koronavirüs testi pozitif çıktı.

    AŞI OLAN ORTAÇ'IN SAĞLIK DURUMU İYİ

    Koronavirüse karşı geçtiğimiz aylarda aşı olan Serdar Ortaç'ın genel sağlık durumu iyi. Ünlü şarkıcı evinde karantinaya girdi, tedavisine de hızlı şekilde başlandı.

    Serdar Ortaç koronavirüse yakalandı #1

    Serdar Ortaç koronavirüse yakalandı #2

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