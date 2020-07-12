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    Serdar Ortaç kumarı bırakıyor

    Serdar Ortaç kumarı bırakıyor

    Kumar yüzünden parasının çoğunu kaybeden Ortaç "Asla bir daha kumar oynamam, çok pişmanım." dedi
    • Haber Merkezi
    • 12.07.2020 - 12:31
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    Serdar Ortaç kumarı bırakıyor

    Kumar tutkusundan bir türlü vazgeçemeyen Serdar Ortaç, maddi zorluk yaşıyor.

    Hiçbir zaman biriktirmediğini ve kumar merakı yüzünden zor günler geçirdiğini belirten Ortaç, kumar oyanamayı bırakacağını açıkladı.

    Hürriyet gazetesinden Hakan Gence'ye konuşan Ortaç, çok pişman olduğunu belirterek "Hiç biriktirmedim. Hatta en büyük pişmanlığım da budur. Bir evim, bir arabam ve bisikletim var. Evet, bu kadar. Eskiden beş evim vardı. Ama hepsini sattım.

    "BİR DAHA KUMAR OYNAMAM"

    "Çok harcadım. Bir sürü parayı kumara harcadım. Bir sürü parayı da çevreme dağıttım. Borç isteyen herkese borç verdim. Geri alamayacağımı hiç düşünemedim ve hiçbirini de geri alamadım. Asla bir daha kumar oynamam, çok pişmanım. Hayatımda yaptığım en büyük hata!" ifadesini kullandı.

    Serdar Ortaç kumarı bırakıyor #1

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