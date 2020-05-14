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    Serdar Ortaç: Sahanda yumurta yapamıyorum

    Ev karantinasında yalnız kalan Serdar Ortaç'ın sahanda yumurta itirafı güldürdü.
    • Haber Merkezi
    • 14.05.2020 - 09:27
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    Serdar Ortaç: Sahanda yumurta yapamıyorum

    Serdar Ortaç, internette yayınlanan bir programa konuk oldu. Ünlü popçu Serdar Ortaç, “Karantina günlerinde yemek yapıyor musunuz?” sorusuna verdiği cevapla güldürdü.

    "YAĞ KOYMAYI UNUTMUŞUM"

    Popçu, “Karantina günlerinde yemek yapıyor musunuz?” sorusuna gülerek “Hiç bilmiyorum ki, yapayım. Geçenlerde canım sahanda yumurta istedi. Annemi (Nesrin Ortaç) aradım. Tarifini verdi. Bana ‘Yağ koy’ demedi. Bende fazlasıyla su koymuşum tavaya. Yumurtayı kırdım ama tabii ki yiyemedim, dökmek zorunda kaldım” yanıtını verdi.

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