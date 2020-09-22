Serdar Ortaç, Seçil Gür ile barıştı mı? Chloe'den sonra Serdar Ortaç'ın hayatına giren Seçil Gür kimdir?

Serdar Ortaç, Seçil Gür ile barıştı mı? Chloe'den sonra Serdar Ortaç'ın hayatına giren Seçil Gür kimdir?

Serdar Ortaç, Mart ayında Instagram'dan ayrıldığı Seçil Gür ile barıştı mı? Serdar Ortaç'ın sevgilisi Seçil Gür kimdir, mesleği ne? Chloe'den sonra Serdar Ortaç'la sevgili olan Seçil Gür'ün hayatı...

Chloe Loughnan’dan boşandıktan sonra şarkıcı Seçil Gür’le aşk yaşamaya başlayan Serdar Ortaç'ın tavırları çok konuşulmuştu.

Geçtiğimiz Mart ayında koronavirüs testi yaptırmaya gittiği sırada "Hastaneye yalnız gidiyorum" notu ile video paylaşan Serdar Ortaç, Seçil Gür ile de ayrıldığını duyurmuştu.

SEÇİL GÜR İLE SERDAR ORTAÇ'IN AYRILIĞI KISA SÜRDÜ

Serdar Ortaç'ın paylaşımlarının ardından Seçil Gür, “Ayrıldığımızı ben de story’den öğrendim. Hastaneden döndüğünde Serdar’ın evine gittim, kapıda konuştuk. Bana ayrıldığımızı söyledi. Sanırım hastalık yüzünden kötü bir ruh haliyle konuşuyor. Hastalığının neden olduğu psikolojik durumla o story’leri atıyor. Hastalığı ruh halini etkilemiş.” ifadelerini kullanmıştı.

"ASLA KÖTÜ GÜNÜMDE YALNIZ BIRAKMADI"

Ayrılık hakkında konuşan Ortaç, "Yok, anlaşamadık bitmesi gerekiyordu. Seçil ayrılığı story’den öğrendim demiş. Ben story'e evet anlaşamadığımızı yazdım. Asla kötü günümde yalnız bırakmadı." demişti.

Şimdilerde ise Serdar Ortaç ve Seçil Gür çifti, tekrar barışmaları ile gündeme geliyor. Peki, Serdar Ortaç'ın sevgilisi Seçil Gür kimdir? Seçil Gür kaç yaşında? İşte detaylar...

SEÇİL GÜR İLE SERDAR ORTAÇ BARIŞTI

Serdar Ortaç, ayrılığa dayanamayrak Seçil Gür ile tekrar bir araya geldiğini duyurarak içinde Mustafa Ceceli'nin de olduğu bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafta Seçil Gür'le el ele poz veren şarkıcı Serdar Ortaç, mutluluk pozlarıyla hayranlarından tam not aldı.

SEÇİL GÜR'ÜN HAYATI

Aslen Adanalı olduğu bilinen Serdar Ortaç'ın sevgilisi Seçil Gür'ün hayatı da merak ediliyor. Serdar Ortaç'ın hayranları, 'Seçil Gür kimdir, kaç yaşında, nereli' sorularının cevabını merak ediyor.

İşte Seçil Gür'ün hayatı...

SEÇİL GÜR KİMDİR?

1 Ocak'ta Almanya'nın Hof kasabasında dünyaya gelen Seçil Gür, aslen Adanalıdır.

12 yaşındayken Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası viola sanatçısı Meral Sayın’dan solfej dersleri alan Seçil Gür, ilk, orta ve lise öğrenimlerini de Adana'da tamamladıktan sonra 1999 senesinde İstanbul'a geldi.

Keman virtiözü kuzeni Hande Özyürek’in teşviki ile Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin hocalarından Sema Çal’dan opera eğitimi alan Seçil Gür, çeşitli antik aria eserlerini icra etmesinin ardından 2005 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musıkisi Devlet Konservatuvarı Ses Eğitimi bölümüne girdi.





SEÇİL GÜR'ÜN MÜZİK KARİYERİ

Seçil Gür, akademik çalışmalarını Nevzat Atlığ, Münip Utandı, Mustafa Doğan Dikmen, Cengiz Ünal, Emel Şenocak, Erol Uras, Sinem Özdemir, Mehmet Emin Bitmez, Nurlu Eral, Emin Baykırkık gibi hocalardan şan ud, piyano, Batı ve Türk müziği solfeji, uslup repertuar ve mimik diksiyon alanlarında eğitim alarak sürdürdü.

Nevzat Atlığ yönetimindeki Tamburi Mustafa Çavuş Efendi ve neva-kar konserlerinde korist-solist olarak görev aldı. Yine 2009 yılında Altunizade Kültür Merkezinde düzenlenen Emel Şenocak yönetimindeki çeşitli konserlerde görev alan ve saygıdeğer Erol Parlak ve Cenk Öztürk yönetimindeki konserlerde de aktif olarak görev alan Seçil, 2011’de akademik eğitimini tamamladı.

2008 yılında Stüdyo Oyuncuları çatısı altında Şahika Tekand ve Esad Tekand’dan oyunculuk ve sanat tarihi üzerine eğitim aldı. Ayrıca eğitim kurumlarında eğitmenlik görevi de üstlenen Seçil Gür, aynı zamanda beste-söz yazarlığı, konser etkinliklerini de sürdürüyor.