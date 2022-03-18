Serdar Ortaç: Tarkan'ın yeni şarkısı hakkında konuştu

Serdar Ortaç, şu sıralar tartışma konusu haline gelen Tarkan'ın yeni şarkısı 'Geççek' hakkında düşüncelerini dile getirdi.

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, dijital bir platformda yayınlanan 40'ın yeni bölümüne konuk oldu.

Samimi açıklamalarda bulunan Ortaç, Tarkan'ın çok eleştirilen 'Geççek' şarkısını yorumladı. Ünlü şarkıcı, "Tarkan'ın son şarkısı "Geççek" için çok dinlenecek üzerinde konuşulacak bir şarkı değil" dedi.

Programın sunucusu Cansu Canan Özgen, Serdar Ortaç'a Tarkan'ın son şarkısı Geççek'i de sordu. Özgen'in 'Tarkan Geççek şarkısıyla Cumhurbaşkanına saygısızlık mı etti?' sorusunda Serdar Ortaç, açık bir şekilde cevap verdi:

"HÜKÜMETİ DESTEKLİYORUM"

"Eskiden muhalefet kızmasın diye temkinli konuşuyordum, artık temkinli konuşmuyorum. Her geçen gün görüyorum ki, bütün atılan adımlar 10 numara. Evet Cumhurbaşkanımızın, hükümetin yaptığı her adımı destekliyorum.

"ÜZERİNE KONUŞULACAK BİR ŞARKI DEĞİL"

Tarkan olay gereksiz bir polemik. Bu şarkıyı onun için yapmadığı belli. Adam pandemi geçecek diye bağırdı. Şarkı da çok dinlenecek ve üzerinde konuşulacak bir şarkı değil ki! Lay lay lom yaparım, hepimiz yaparız. bu duruma düşmemek için böyle şarkılar yapmıyorum.

"KAFAM ÇOK İYİ BASAR"

Adamı mahvettik işte. Geççek geççek bu işte... Çocuk pandemi geççek diyor nerelere çekiliyor. Bunlar olmasın diye aşk şarkısı yapıyorum işte, kafam basmadığı için değil! Kafam çok da iyi basar benim"