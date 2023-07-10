Serdar Ortaç yeni çıkacak şarkısını duyurdu Ünlü popçu Serdar Ortaç'ın yeni şarkısı ‘Pare Pare’nin çıkış tarihini açıklarken söyledikleri sevenlerini üzdü.

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Sosyal medya hesabında açtığı canlı yayınlar ile adından söz ettirmeye devam eden Serdar Ortaç, yine gündem oldu.

Instagram hesabından canlı yayın açan ünlü şarkıcı, yeni parçası Pare Pare'nin 11 Temmuz 2023 Salı günü dinleyici ile buluşacağını belirtti.

"Benim canım çıkmış"

Şarkısına ilişkin yaptığı açıklamada pek heyecanlı olmadığı hatta morali bozuk olduğu gözlemlenen Ortaç'ın "Çıksa ne olur, çıkmasa ne olur? Benim canım çıkmış" sözleri, duyanları şaşkına çevirdi.

Açıklamasıyla hayranlarını endişelendiren ünlü şarkıcı, canlı yayında yöneltilen bir soru üzerine "Yok çok mutluyum." dedi.

Geçtiğimiz haftalarda yakın dostu Sinan Akçıl, Serdar Ortaç'ı bu halleri yüzünden uyardığını dile getirmişti. Akçıl, "Serdar’a çok kızgınım. Ona bunu 50 kere söyledim; yemeğe götürdüm orada söyledim, artık bir kere de halkın önünde söylemek istedim ama ciddiye alacağını düşünmüyorum. Çok sevdiğim bir arkadaşım, artık kendine gelip o eski star ceketini giymesini istiyorum.” diye konuşmuştu.