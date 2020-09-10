Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan kimdir? Serdar Ortaç, Chloe Loughnan'a neden nafaka vermiyor?

2014'de Serdar Ortaç ile evlenen Chloe Loughnan, Serdar Ortaç'tan 1 milyon TL tazminat ve aylık nafaka almak üzere boşanmıştı. Chloe Loughnan kimdir? Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan'ın hayatı

Türkiye'nin en çok dinlenen şarkıcılarından Serdar Ortaç, 2014 yılında İrlandalı model Chloe Loughnan ile evlenmiş ve geçtiğimiz yıl boşanma kararı alarak ayrılmıştı.

'Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan neden ayrıldı?' sorusunun cevabı merak konusu olurken, 'Chloe Loughnan, Sersar Ortaç'tan ne kadar nafaka alıyor?' ve 'Chloe Loughnan Serdar Ortaç'tan neden nafaka alamıyor?' sorularının cevabı da merak konusu oldu.

İşte Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan çiftinin ilişkisine dair tüm detaylar...

Çiftin boşanma kararı almasının ardından Chloe Loughnan, ''Severek ayrıldık'' demiş, Serdar Ortaç ise ''Hep arkadaş kalacağız'' açıklamasını yapmıştı.

SERDAR ORTAÇ, CHLOE LOUGHNAN İLE İLGİLİ NE DEDİ?

Serdar Ortaç’la 5 yıllık evliliğinin bitmesinin ardından ülkesi İrlanda'ya dönen Chloe Loughnan aylar sonra eski eşi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

"ÖDEME YAPAMIYOR AMA CANI SAĞOLSUN"

Ünlü manken Chloe Loughnan, konuyla ilgili, “Serdar 5-6 aydır nafaka ödemiyor. Bir ara beni aradı ‘Chloe ödeyemiyorum’ diye. ‘Niye diye sormadım bile. 2 yıl her ay ödeme yapacaktı ama canı sağ olsun. Burada ailemle mutluyum" dedi.

KUMAR TUTKUSU

Serdar Ortaç, kumar tutkusuyla bilinen bir isim.

Sık sık kumarı bıraktığını söylese de oyunlara devam eden Serdar Ortaç'ın, kumarda bir gecede servet kaybettiği biliniyor.

Geçtiğimiz aylarda yaşadığı ekonomik zorlukları anlatan Serdar Ortaç “Bankadan 5 milyon TL kredi aldım, ödemeleri hazirana kadar erteledim. Yoksa zaten taksitleri ödeyemezdim. Aylık 120 bin TL sadece evin kredisini ödüyorum.” ifadelerini kullanmıştı.

Chloe Loughnan'ın hayatını merak ederek, 'Chloe Loughnan kimdir, kaç yaşında ve nereli?' sorularının cevabını arayanlar için işte Chloe Loughnan'ın hayatı...





CHLOE LOUGHNAN KİMDİR?

Litvanya asıllı olan Chloe Loughnan, 1992 yılında dünyaya geldi. İrlanda’da üniversite eğitimini sürdürürken Paris’te yer alan mankenlik ajansından teklif alması üzerine eğitimini dondurdu ve mankenlik kariyerinde önemli bir adım attı.

Ziyaret için geldiği İstanbul’da Serdar Ortaç ile tanışması ise yepyeni bir dönemin kapılarını açtı.

Ünlü şarkıcı ile beraber olmaya başladıktan sonra Türkiye'de yaşamaya karar verdi. Mayıs 2012'den bu yana kendinden 21 yaş büyük olan Serdar Ortaç ile 2014 yılında nikah masasına oturdu.

Oyunculuk eğitimi alan Chloe Loughan, ATV'de yayınlanan Beyaz Karanfil dizisinde Berrak rolünü üstlendi, ayrıca moda yarışmalarında jüri ve konuk olarak yer aldı.

Ünlü modelin, Serdar Ortaç ile 2019 yılında boşanmasının ardından ailesi ile birlikte yaşamaya başladığı öğrenildi.

Chloe Loughnan, Miami'de yaşadığı talihsiz kazayla gündeme gelmişti.