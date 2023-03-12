Serdar Ortaç'ın kardeşi son yolculuğuna uğurlandı

Şarkıcı Serdar Ortaç'ın acı günü...
Serdar Ortaç'ın kardeşi Serkan Ortaç enfeksiyon sebebiyle bir süredir tedavi görüyordu.
Taziyeleri kabul etti
Serkan Ortaç tedavi gördüğü hastanede 40 yaşında hayatını kaybetti.
Serkan Ortaç için Suadiye Camii'nde düzenlenen cenaze töreninde Serkan Ortaç'ın ailesi, kardeşleri Serdar Ortaç ve Sertaç Ortaç taziyeleri kabul etti.
Güçlükle ayakta durdu
Tören sırasında, Serdar Ortaç'ın güçlükle ayakta durduğu görüldü.
Kılınan cenaze namazının ardından, Serkan Ortaç'ın naaşı defnedilmek üzere Zincirlikuyu Mezarlığı'na götürüldü.