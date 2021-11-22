Euro
%
Dolar
%
Altın
%
Borsa
%
Bitcoin
645.631
-2.90%
BTXN Coin
20.49
2.24%
15ºC
İstanbul
Güneşli 15 C

    Serdar Ortaç'ın Kıbrıs konseri iptal oldu

    Yılbaşına Kıbrıs'ta girmeye hazırlanan Serdar Ortaç, konserinin iptal olduğunu duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 22.11.2021 - 14:17
    • Güncelleme : 22.11.2021 - 15:11
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Serdar Ortaç'ın Kıbrıs konseri iptal oldu

    Son günlerde borçlarıyla gündeme gelen ve yasa dışı bahis iddialarında da adı geçen ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden kötü haber geldi.

    KONSER İPTAL OLDU

    Eski eşine olan nafaka borcu ve kişisel harcamalarıyla dudak uçuklatan Ortaç'ın, yılbaşı konseri de iptal oldu.

    Konuya ilişkin detayları paylaşmayan Ortaç'ın yerine mekanda Tan Taşçı çıkacak.

    Ünlü şarkıcı, 10 milyon TL borcu olduğunu açıklamıştı.

    Serdar Ortaç ın Kıbrıs konseri iptal oldu #1

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir