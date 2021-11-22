Serdar Ortaç'ın Kıbrıs konseri iptal oldu

Yılbaşına Kıbrıs'ta girmeye hazırlanan Serdar Ortaç, konserinin iptal olduğunu duyurdu.

Son günlerde borçlarıyla gündeme gelen ve yasa dışı bahis iddialarında da adı geçen ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden kötü haber geldi.

KONSER İPTAL OLDU

Eski eşine olan nafaka borcu ve kişisel harcamalarıyla dudak uçuklatan Ortaç'ın, yılbaşı konseri de iptal oldu.

Konuya ilişkin detayları paylaşmayan Ortaç'ın yerine mekanda Tan Taşçı çıkacak.

Ünlü şarkıcı, 10 milyon TL borcu olduğunu açıklamıştı.