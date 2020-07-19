Serdar Ortaç'ın kumar pişmanlığı

Kumar masalarında büyük servetler kaybeden Serdar Ortaç, hayattaki en büyük pişmanlığının kumar oynamak olduğunu söyledi.

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, bir dönem konser ve çeşitli organizasyonlarla büyük servet elde etti.

Kumar tutkusundan vazgeçemeyen Serdar Ortaç, mal varlığının büyük kısmını kaybetti.

Son dönemde bir evi bir de arabası elinde kalan Ortaç, samimi açıklamalarda bulundu.

YouTube'da Gökhan Çınar'ın sorularını yanıtlayan Serdar Ortaç, hayattaki en büyük pişmanlığının kumar oynamak olduğunu söyledi.

MANEVİYATIM GİTTİ ARTIK

Ortaç, "Maneviyatım yok benim, gitti artık. İnsanların güldüğü şey gülemiyorum mesela. Senin ağladığın şeye de ağlamayabilirim. Babam rahmetli olduğunda ve bir de Samatya Sahili'nde gemi yandığında korkudan ağladığımı hatırlıyorum, o kadar. Çok üzüldüğüm zaman içime atarım. Çok utandığımda da üzülürüm. Kendi kendimi mahkemeye verir, sorgularım. Eskiden bu sorulara abartı bir reaksiyon gösterirdim. Utanınca çıldırırdım, çok korktuğum olurdu. Şimdi hiçbiri kalmamış. Demekki ondan hasta oldum.

3 TANE ARMUT YAN YANA GELİRSE SANA PARA VERİYOR...

Renkli makinaları gördüm gittiğim konserlerde. 3 tane armut yan yana gelirse sana para veriyor.. Bir baktım çok zevkli, ve devam ettim.

BİR DAHA DÜNYAYA GELSEM...

Hayatta yaptığım en büyük hatadır. Bir daha dünyaya gelsem, asla kumar oynamam.

DAHA BÜYÜK BİR HATA OLAMAZ

Daha büyük bir hata olamaz ama oldu. Maddi olarak zaten her şeyimi aldı. Manevi olarak, saatlerce ekranın başında kalıyorsun. Kaybediyorsun parayı, yatağına gidiyorsun uyuyamıyorsun. Ben niye bunu yaptım diyorsun..

Heyecan sıfır... Büyük konuşmayayım ama aşk olmaz artık, sanmam... Benim mutsuzluğumu bulaştırıp, onun ahını almak istemem. Korku, pişmanlık... Hepsi gitti. Kaç tane duygu varsa hepsine çarpı atayım.





HİÇ MUTLU OLDUĞUMU HATIRLAMIYORUM

Ne zaman mutlu oldun?' diyeceksin... Hiç mutlu olduğumu hatırlamıyorum. En mutlu olduğum zamanda bile bir mutsuzluk bulurdum."