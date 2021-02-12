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    Serdar Ortaç'ın sürpriz albüm hazırlığı

    Serdar Ortaç, sevenlenerini heyecanlandıran bir projeyle geliyor.
    • Haber Merkezi
    • 12.02.2021 - 07:12
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    Serdar Ortaç'ın sürpriz albüm hazırlığı

    Pandemi dönemini evinde geçen ve her fırsatta konser vermeyei özlediğini söyleyen Serdar Ortaç, kendisini heyecanlandıran bir işe girdi.

    Ortaç'ın sevilen parçaları, ünlü isimler tarafından yeniden yorumlanacak.

    AKLINDA İSİMLER VAR

    Ozan Çolakoğlu prodüktörlüğünde yapılacak olan proje albümünde, hangi isimlerin mikrofon başına geçeceği ve hangi şarkıları seslendireceği ise henüz belli değil.

    Aklında birkaç isim olan Ortaç'ın eski yakın dostu Ebru Gündeş'e de teklif göndereceği söyleniyor.

    Serdar Ortaç ın sürpriz albüm hazırlığı #1

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