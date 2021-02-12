Serdar Ortaç'ın sürpriz albüm hazırlığı

Serdar Ortaç, sevenlenerini heyecanlandıran bir projeyle geliyor.

Pandemi dönemini evinde geçen ve her fırsatta konser vermeyei özlediğini söyleyen Serdar Ortaç, kendisini heyecanlandıran bir işe girdi.

Ortaç'ın sevilen parçaları, ünlü isimler tarafından yeniden yorumlanacak.

AKLINDA İSİMLER VAR

Ozan Çolakoğlu prodüktörlüğünde yapılacak olan proje albümünde, hangi isimlerin mikrofon başına geçeceği ve hangi şarkıları seslendireceği ise henüz belli değil.

Aklında birkaç isim olan Ortaç'ın eski yakın dostu Ebru Gündeş'e de teklif göndereceği söyleniyor.