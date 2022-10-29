Serdar Ortaç'tan hayranlarına sitem

Ataşehir'de sahne alan ünlü şarkıcı, hayranlarına, "Değerimi ben ölünce anlayacaksınız" dedi.

Türkiye'nin en ünlü ve başarılı popçularınnı arasında yer alan Serdar Ortaç, eski eşi Chloe Loughnan ile problemli boşanma sürecinde çokça gündeme gelmişti.

Çiftin, nafaka yüzünden davalık olması, günlerce konuşuldu.

Ünlü popçu Ortaç, geçtiğimiz akşamlarda Ataşehir'deki mekanda sahne aldı.

Bir dönem sağlık problemleri yaşayan Ortaç, konser sırasında "Şükürler olsun ki artık sağlığım yerine geldi. Keyfim yerinde. Bu gece birlikte unutulmaz bir geceye şahitlik edeceğiz." dedi.

"Ben ölünce değerimi anlayacaksınız"

Birçok şarkının bestekarı olan Serdar Ortaç konserin devamında, “Ben ölünce değerimi anlayacaksınız, o zaman diyeceksiniz ki bu adam bu şarkıları nasıl yazmış” dedi.