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Serdar Ortaç'tan 'müziği bırakıyor' söylentilerine cevap

Serdar Ortaç'tan 'müziği bırakıyor' söylentilerine cevap

Star TV'de yayınlanan 'Menajerimi Ara' isimli diziye birkaç bölüm konuk olan Serdar Ortaç, müziği bırakmayacağını ancak bundan sonra oyunculuk yapacağını söyledi.