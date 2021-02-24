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- Serdar Ortaç'tan 'müziği bırakıyor' söylentilerine cevap
Serdar Ortaç'tan 'müziği bırakıyor' söylentilerine cevap
Star TV'de yayınlanan 'Menajerimi Ara' isimli diziye birkaç bölüm konuk olan Serdar Ortaç, müziği bırakmayacağını ancak bundan sonra oyunculuk yapacağını söyledi.
- Haber Merkezi
- 24.02.2021 - 16:05
- Güncelleme : 24.02.2021 - 16:18
Şarkıcı Serdar Ortaç, önceki gün sevgilisi Seçil Gür ile birlikte İstinyePark'ta kameralara yakalandı.
El ele alışverişin keyfini çıkaran Ortaç ve sevgilisi, gazetecilerin objektiflerine poz vermeyi ihmal etmedi.
Keyifli haliyle dikkat çeken Ortaç, muhabirlerle ayaküstü sohbet etti.
ORTAÇ'IN KEYİFLİ HALLERİ DİKKATLERDEN KAÇMADI
Geçtiğimiz haftalarda "Menajerimi Ara" dizisine konuk olan Serdar Ortaç, çekimlerin çok güzel geçtiğini söyledi.
Serdar Ortaç'ın Menajerimi Ara'ya birkaç bölüm üst üste konuk olması, "Müziği bırakıp oyunculuğa geçiş yapıyor?" şeklinde yorumlanmıştı.
"MÜZİĞİ BIRAKMAM AMA BUNDAN SONRA OYUNCULUK DA YAPACAĞIM"
Ünlü popçu, magazin basınına yansıyan bu iddialar hakkında şöyle konuştu:
"Müziği hayatta bırakmam. Ama bundan sonra oyunculuk yapacağım. Birkaç projeden teklif aldım. Uygun gördüğüm bir projede yer alacağım."