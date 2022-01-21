Serdar Ortaç’tan yıllar sonra gelen Cansu Dere itirafı

Şarkıcı Serdar Ortaç katıldığı bir programda Cansu Dere'ye yıllar önce platonik aşık olduğunu söyledi. Serdar Ortaç 'Nehir Gözlüm' şarkısını Cansu Dere’ye yazdığını da itiraf etti.

‘Şarkılar Bizi Söyler’ programına konuk olan Serdar Ortaç, özel hayatına dair önemli bir itirafta bulundu.

“AŞIKTIM”

“2022’ye çok güzel başladım, bütün borçlarımı ödedim” sözleriyle dikkat çeken Serdar Ortaç, yıllar sonra Sadakatsiz dizisinde Asya rolünde olan Cansu Dere ile ilgili açık açık konuştu.

Ortaç “Cansu Dere’ye platonik aşıktım” dedi.

ŞARKI BİLE YAZDI

“Nehir Gözlüm” adlı şarkısını da Cansu Dere'ye yazdığını söyleyen ünlü şarkıcı, “20 yaşındayken Cansu Dere'ye yazmıştım. Cansu mahvedecek beni ama aşıktım kadına... Nehir Gözlüm'ü yazdım.” diye konuştu.