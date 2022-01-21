Euro
15.2067
0.41%
Dolar
13.4182
0.31%
Altın
791.1570
0.15%
Borsa
1,998.62
-0.77%
Bitcoin
527.266
-6.66%
BTXN Coin
33.30
0.27%
10ºC
İstanbul
Çok bulutlu 10 C

    Serdar Ortaç’tan yıllar sonra gelen Cansu Dere itirafı

    Şarkıcı Serdar Ortaç katıldığı bir programda Cansu Dere'ye yıllar önce platonik aşık olduğunu söyledi. Serdar Ortaç 'Nehir Gözlüm' şarkısını Cansu Dere’ye yazdığını da itiraf etti.
    • Haber Merkezi
    • 21.01.2022 - 13:54
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Serdar Ortaç’tan yıllar sonra gelen Cansu Dere itirafı

    ‘Şarkılar Bizi Söyler’ programına konuk olan Serdar Ortaç, özel hayatına dair önemli bir itirafta bulundu.

    “AŞIKTIM”

    “2022’ye çok güzel başladım, bütün borçlarımı ödedim” sözleriyle dikkat çeken Serdar Ortaç, yıllar sonra Sadakatsiz dizisinde Asya rolünde olan Cansu Dere ile ilgili açık açık konuştu.

    Ortaç “Cansu Dere’ye platonik aşıktım” dedi.

    ŞARKI BİLE YAZDI

    “Nehir Gözlüm” adlı şarkısını da Cansu Dere'ye yazdığını söyleyen ünlü şarkıcı, “20 yaşındayken Cansu Dere'ye yazmıştım. Cansu mahvedecek beni ama aşıktım kadına... Nehir Gözlüm'ü yazdım.” diye konuştu.

    Serdar Ortaç’tan yıllar sonra gelen Cansu Dere itirafı #1

    Serdar Ortaç’tan yıllar sonra gelen Cansu Dere itirafı #2


    Görüş Bildir