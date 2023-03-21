Serel Yereli, Berlin hükümetinin üstsüz yüzme kararını paylaştı Serel Yereli, Berlin hükümetinin halka açık yüzme havuzlarında tüm cinsiyetler için üstsüz yüzme kararını paylaştı.

Türkiye'yi terk edip İngiltere'ye yerleşen ve daha önce yaptığı açıklamada "Yurt dışında güneş açınca rahatça soyunabiliyoruz" diyen Serel Yereli, Berlin'deki yeni karara tepkisiz kalmadı.

Berlin'de cinsiyetler arası kurallardaki çifte standartların üstesinden gelmek için dönüm noktası niteliğinde bir karar alındı.

Çıplak yüzmek artık serbest

Yetkililer, bu ayrımcılığa son vermek için bundan sonra tüm meme uçlarına eşit muamele edileceği açıkladı. Berlin hükümeti, yakında halka açık yüzme havuzlarında tüm cinsiyetler için üstsüz yüzmeye yasal olarak izin verileceğini duyurdu.

Geçen yıl bir kadın, üstsüz güneşlendiği için havuzdan atıldı ve resmi şikayette bulundu.

"Yasa dışı mıydı?"

Bunun üzerine güzel isim paylaşım yaparak "Yasa dışı mıydı?" dedi ve tepki gösterdi.