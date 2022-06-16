Serel Yereli, beyaz bikinisiyle poz verdi

İngiltere'de sıcaklık 32 dereceye çıkınca Serel Yereli soyundu.

Bodrum Masalı adlı dizide yıldızı parlayan Serel Yereli, Alara karakteriyle dikkatleri üzerine çekmişti.

Oyunculuğu bırakıp şarkıcı olmak için İngiltere'ye yerleşen Serel Yereli, burada yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.

32 derece

"Biz parkta güneş açınca kafamıza göre soyunuyoruz. Kimse kimseye müdahale etmiyor. Arkadaşlarıma umut oluyorum." açıklamasıyla daha önce dikkat çeken Serel Yereli, 32 derece sıcaklığı görünce hemen beyaz bikinisini giyip poz verdi.