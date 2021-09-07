- Haberler
- Magazin Haberleri
- Serel Yereli, çimlerin üzerinde poz verdi
Serel Yereli, çimlerin üzerinde poz verdi
Serel Yereli, son olarak çimlerin üzerinde verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu.
- Haber Merkezi
- 07.09.2021 - 07:39
Bir dönem ekranlara gelen Bodrum Masalı isimli can verdiği ‘Alara’ karakteriyle tanınan Serel Yereli, hayatını yurt dışında sürdürüyor.
'Bodrum Masalı' dizisinden sonra oyunculuğa bırakıp, müzik kariyerine ağırlık veren Serel Yereli, paylaştığı fotoğraflarla gündem olmaya devam ediyor.
PARK POZU
Güneşli havayı fırsat bilen Serel Yereli, kendisini parka attı. Çimlerin üzerinde mini eteğiyle poz veren Yereli, o anları Instagram sayfasından paylaştı.