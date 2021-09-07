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    Serel Yereli, çimlerin üzerinde poz verdi

    Serel Yereli, son olarak çimlerin üzerinde verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu.
    • Haber Merkezi
    • 07.09.2021 - 07:39
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    Serel Yereli, çimlerin üzerinde poz verdi

    Bir dönem ekranlara gelen Bodrum Masalı isimli can verdiği ‘Alara’ karakteriyle tanınan Serel Yereli, hayatını yurt dışında sürdürüyor.

    'Bodrum Masalı' dizisinden sonra oyunculuğa bırakıp, müzik kariyerine ağırlık veren Serel Yereli, paylaştığı fotoğraflarla gündem olmaya devam ediyor.

    PARK POZU

    Güneşli havayı fırsat bilen Serel Yereli, kendisini parka attı. Çimlerin üzerinde mini eteğiyle poz veren Yereli, o anları Instagram sayfasından paylaştı.

    Serel Yereli, çimlerin üzerinde poz verdi #1Serel Yereli, çimlerin üzerinde poz verdi #2

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