Serel Yereli, Londra'da sokağa çıktı

Mayo ile Londra sokaklarında spor yapan Yereli, sosyal medyada yine tüm dikkatleri üzerine çekti.

Geçtiğimiz günlerde "Bu genetikle ben çocuk düşünmüyorsam, bazıları hiç düşünmesin." diyerek eleştirileri oklarının hedefi olan şarkıcı Serel Yerel, yine çok konuşulacak bir paylaşımla gündeme geldi.

Türkiye'deki oyunculuk kariyerini sonlandırarak İngiltere'nin başkenti Londra'ya yerleşip, müzik hayatına adım atan Yereli, koronavirüs kısıtlamalarının yavaştan kalktığı şu günlerde kendini sokağa attı.

MAYO İLE SOKAĞA ÇIKTI

Giydiği moya ile spor yapan şarkıcı, bu anları sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştı.

Yereli'nin mavi mayolu hali binlerce beğeni alırken, ayağındaki kanama da dikkatlerden kaçmadı.