Serel Yereli, mayosuyla parka gitti İngiltere'de yaşayan Serel Yereli, mayolu pozunu takipçilerinin beğenisine sundu.

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Oyunculuk kariyerini yarıda bırakıp, müziğe yönelen ve Türkiye’yi terk ederek İngiltere’ye yerleşen Serel Yereli, Instagram paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

27 yaşındaki ünlü isim, aktif olarak kullandığı Instagram hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.

''İngiliz yaz zamanı''

Yaz sezonunu açan Yereli, parkta çiçekli mayosuyla güneşlenirken çekilen pozunu, ''İngiliz yaz zamanı'' notuyla yayınladı. Yereli'nin paylaşımını yoruma kapatması ise dikkatlerden kaçmadı.

Geçtiğimiz yıl Türkiye'ye geldiğinde iddialı pozlarıyla ilgili "Biz böyle parkta güneş açınca rahatça soyunabiliyoruz, güneşleniyoruz bir problem de çıkmıyor. Kimse kimseye müdahale etmediği için o rahatlığımı sergilemek istiyorum açıkçası" yorumunda bulunmuştu.