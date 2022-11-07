Serel Yereli: Ölü şairler topluluğunda

Serel Yereli, son olarak dekolteli elbisesiyle koltukta uzanarak poz verdi.

Oyunculuğu bırakıp Türkiye'yi terk eden ve İngiltere'de yaşamaya başlayan oyuncu ve müzisyen Serel Yereli, yaptığı cesur paylaşımlar ve açıklamalarla gündemden düşmüyor.

Lezbiyen ilişki hayali

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü isim, son paylaşımıyla da adından söz ettirdi. Daha önce, "Lezbiyen bir ilişki yaşamak isterdim" diyerek dikkat çeken Yereli, bu kez de iddialı elbisesiyle poz verdi.

"Ölü şairler topluluğunda"

Elbisesiyle yatarken verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sunan Yereli, "Ölü şairler topluluğunda" notunu ekledi.