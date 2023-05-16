Serel Yereli: Oy kullanmadım Oyuncu ve şarkıcı Serel Yereli, 14 Mayıs seçimiyle ilgili ilginç bir itirafta bulunarak gündeme geldi.

ensonhaber.com

64 milyonun üzerinde seçmen, 14 Mayıs Pazar günü Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için sandık başına gitti. Seçim sonuçlarından sonra birçok ünlü isim, düşüncelerini sosyal medya hesaplarından paylaştı. Paylaşım yapanlar arasından oy kullanmadığını söyleyen Serel Yereli'nin seçim hakkındaki paylaşımı takipçileri tarafından dikkat çekti.

Bir dönem oyuncu olduktan sonra şarkıcılığa soyunan Serel Yereli, sosyal medyada seçim analizleri yaparken bir itirafta bulundu.

"Ben başka yollar deniyorum"

"Bu arada sırf kendime bu psikolojik baskıya yenilmediği kanıtlamak için belki takipçilerimin yüzde 90'ının beni yargılayacağı bir gerçeği söyleyeceğim." diyen Yereli, konuşmasının devamında "Hiçbir zaman oy kullanmadım. Bir insanın sisteme katkısının olmasının veya gücünü kullanmanın en doğru yolunun da bu olduğunu düşünmüyorum ben başka yollar deniyorum." dedi.