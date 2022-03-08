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    Serel Yereli'den kamera arkası görüntüleri

    Her yaptığı olay olan Serel Yereli, çok konuşulacak paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
    • Haber Merkezi
    • 08.03.2022 - 14:29
    • Güncelleme : 08.03.2022 - 15:31
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    Serel Yereli'den kamera arkası görüntüleri

    'Bodrum Masalı' dizisiyle tanınan Serel Yereli, oyunculuğu bırakıp müzik kariyeri için İngiltere'ye yerleş bu ara çok özgür olduğunu dile getirmişti.

    Müzik çalışmalarına devam eden Sereli, yeni klibi için kamera karşısına geçti.

    "İNANILMAZ"

    İddialı pozlarıyla zaman zaman gündem olan Serel Yereli, jartiyer giydiği anları paylaştı ve "İnanılmaz bir ekiple ilk müzik videomu çektik" dedi. Göz kamaştıran 26 yaşındaki güzele yorum ve beğeni yağdı.

    Serel Yereli'den kamera arkası görüntüleri ViDEO

    "OYUNCULUK BASAMAKTI"

    Londra’ya yerleşmesiyle alakalı konuşan Serel Yereli açıklamasında ”Başından beri aslında öyle değildi olay. Ben hep müzikal oyuncusu olmak istiyordum. Babam ölünce maddi olarak tutunmam gerekiyordu burada. Bende bir basamak olsun, oyunculuk yapayım dedim" demişti.

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