Serel Yereli'den yeni pozlar

Serel Yereli, dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Bodrum Masalı dizisinde canlandırdığı Alara karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Serel Yereli, dizi sona erdikten sonra müzik kariyerine odaklanmak için İngiltere’nin başkenti Londra’ya yerleşmişti.

TÜRKİYE PAYLAŞIMLARI

Ankara Antlaşması'yla İngiltere'ye giden Yereli, ailesini görmek için Türkiye'ye geldi. Genç isim, iddialı paylaşımlarına buradan da devam etti. Çeşme’de tatiline devam eden Serel Yereli’nin yeni paylaşımı çok kısa sürede on binlerce beğeni aldı.

"ÖZGÜRÜM"

Yaptığı cesur paylaşımlarla sık sık gündeme gelen genç oyuncu, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamayla gündeme gelmişti. Yereli sorular üzerine "Ben kafama göre takılıyorum. Özgürlüğün verdiği tembellik var. İnsanlar rahat olunabileceğini görsün diye de paylaşıyorum. Biz parkta güneş açınca kafamıza göre soyunuyoruz. Kimse kimseye müdahale etmiyor. İzmirli arkadaşlarıma umut oluyorum." demişti.