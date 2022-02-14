Serel Yereli'den yine transparan paylaşım

Serel Yereli'den yine transparan paylaşım

Serel Yereli'nin pembe transparan sütyeniyle paylaşımı olay oldu.

Bodrum Masalı dizisiyle adını duyurduktan sonra şarkıcı olmaya karar veren Serel Yereli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla konuşulmayı başarıyor.

BEĞENİ YAĞDI

Dekolteli paylaşımlarıyla gündeme gelen 26 yaşındaki Yereli, son olarak pembe transparan bir sütyenle kamera karşısına geçti. Yereli, verdiği pozlarla kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Londra‘da müzikal oyunculuk eğitimine ortaokul yıllarında başlayan güzel oyuncu Grease, Mamma Mia, Bruleskue müzikallerinde başrol olarak yer almıştır. Serel Yereli hala Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümünde okumaktadır.