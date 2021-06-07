Seren Serengil ameliyat oldu

50 yaşındaki şarkıcı ve magazin programı sunucusu Seren Serengil, acil ameliyata alındı.

Bir süredir sağlık sorunları yaşayan sunucu ve şarkıcı Seren Serengil, acil hastaneye yatırıldı. Hemen ameliyata alınan Serengil'in böbreklerinde ve safra kesesinde sorun yaşadığı öğrenildi.

Serengil'in sevgilisi Mustafa Tohma, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"DUA İSTEDİ"

"Geçirdiği ameliyat sonrası safra kesesi çalışamayacak duruma gelmiş. Bu nedenle safra kesesi alınacak. Böbreklerde su içmemesinden ve yine geçirdiği ameliyattan dolayı böbreklerde oluşan taşlar kanalları tıkadığı için acilen ameliyata alınacak. Dualarınızla bugünleri atlatacak."

"KAFASIZLIK YAPTIM"

Bir süredir Dumping sendromuyla mücadele eden ünlü şarkıcı, hastalığıyla ilgili, "Günde 10-15 ilaç içiyorum ama vücutta kalmıyor. O yüzden serum da alıyorum. Bunları kendi kafasızlığımdan yaptım, kabul ediyorum. Yemek yediğim anda midem bulanıyor. Yemek bağırsağa gidiyor. Şekerim düşüyor, beynime oksijen gitmiyor." ifadelerini kullanmıştı.