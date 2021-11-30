Kilo vermek için mide küçültme ameliyatı olmasından sonra sağlığı bozulan ve dumping sendromuna yakalanan Seren Serengil, sağlık durumuyla ilgili son bilgilerini paylaştı.

Geçirdiği mide küçültme ameliyatı sonrası bir ameliyat daha olan ve Dumping sendromuna yakalanan Seren Serengil zor günler yaşamaya devam ediyor.

Safra kesesini aldıran Serengil, gün geçtikçe zayıflayarak sağlığını kaybetti.

SAĞLIĞIYLA İLGİLİ SON DURUMU ANLATTI

Beyaz TV'de ekrana gelen Söylemezsem Olmaz programı sunucularından Seren Serengil, canlı yayında sağlığıyla ilgili son durumu anlattı.

Ünlü sunucunun "Ameliyat olmazsam 1 yıl içinde resmen yok olacağım" açıklaması sevenlerini üzdü.

Seren Serengil: Ameliyat olmazsam siroz olabilirim VİDEO

"KEMİKLERİM KIRILABİLİR, SİROZ OLABİLİRİM"

Serengil gözyaşları içerisinde, "4-5 ay sonra kemiklerim kırılabilir, ameliyat olmam gerekiyor. Bu ameliyatı olmazsam 4-5 ay sonra kemiklerim kırılabilir, siroz olabilirim. Ameliyatın hayati riski var ama olmak zorundayım" açıklamasını yaptı.

"HIRSIM EN SONUNDA BENİ BU NOKTAYA GETİRDİ"

Yemek yediğini ama bağırsağının kesilmesinden dolayı yediklerini dışkı olarak da attığını söyleyen Seren Serengil ağlayarak "Kilo takıntısı olan bir kızdım. Hırsım en sonunda beni geldiğim noktaya getirdi" dedi.