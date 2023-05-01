Seren Serengil: Butik bir hastane açacağım Gastrik bypass ameliyatı nedeniyle hızla kilo veren ve 44 kiloya kadar düşen Seren Serengil, hastane açacağını duyurdu.

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Yıllardır zayıflamak amacıyla ameliyatlar olup, daha sonra Dumping Sendromu'na yakalanan ve hızla kilo veren Seren Serengil'in organları iflas etme noktasına gelmiş ölümden dönmüştü.

'Çok kilo verdim"

''Çok kilo verdim, elimde değil devamlı yiyorum ama kilo alamıyorum'' açıklamasında bulunan Serengil, uzun süre serumla beslenen ünlü isim, birçok kez ameliyat olmak zorunda kalmıştı.

"Yakında butik bir hastane açacağım"

Seren Serengil yeniden ameliyat masasına yattı. Sosyal medya hesabının hikaye bölümünden hastane odasında çekilen bir karesini paylaşan ünlü isim, sağlık durumuyla ilgili gelişmeyi, ''Bir ameliyat günü daha. Yakında butik bir hastane açacağım. Öyle görünüyor'' sözleriyle duyurdu. Ancak Seren Serengil, ameliyata dair herhangi bir ayrıntıya yer vermedi.

"Canım o benim''

Ünlü şarkıcıyı kötü gününde yine sevgilisi Mustafa Rahman Tohma yalnız bırakmadı. Sevgilisiyle kısa bir ayrılık yaşayan ve 'aşk yeniden' kararı alan Serengil, bir diğer paylaşımında ise, ''Refakatçim aşkım. Her zamanki gibi 'gelme' derim. Yoksa yalnız bırakmaz ameliyata girip çıkana kadar. Canım o benim'' ifadelerine yer verdi.