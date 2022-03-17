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    Seren Serengil, Can Tanrıyar'a hakaretten ceza aldı

    Can Tanrıyar'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan Seren Serengil'in davasından karar çıktı
    • Haber Merkezi
    • 17.03.2022 - 07:21
    • Güncelleme : 17.03.2022 - 07:26
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    Seren Serengil, Can Tanrıyar'a hakaretten ceza aldı

    İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Seren Serengil ve şikayetçi Can Tanrıyar gelmedi.

    Duruşma savcısı, Seren Serengil'in sözlerinin ifade özgürlüğü sınırını aştığını belirterek cezalandırılması yönündeki mütalaasını tekrar ettiğini belirtti. Şikayetçi Can Tanrıyar avukatı Hande Var, "Suçun yasal unsurları oluşmuştur. Sanık halen sistematik olarak eylemini devam ettirmektedir. Cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.

    "HAKARET KASTI YOKTUR"

    Seren Serengil'in avukatı Özgür Noyan, mütalaaya katılmadığını belirterek "Kamuya mal olmuş kişilerin diğer insanlara nazaran ağır eleştirilere daha fazla katlanma yükümlülüğü vardır. Müvekkilim de ifade ve basın özgürlüğü hakları kapsamında ağır eleştirilerde bulunmuştur. Hakaret kastı yoktur. Beraatini talep ediyoruz" dedi.

    Mahkeme, sanık Seren Serengil'in Can Tanrıyar'a karşı sövme suçundan 4 bin 350 TL adli para cezasına çarptırılmasına karar verdi.

    Seren Serengil, Can Tanrıyar a hakaretten ceza aldı #1

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