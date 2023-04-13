Seren Serengi'den cinsel ilişki itirafı Ayrılık nedenlerini anlatmak için canlı yayın açan Seren Serengil, cinsel ilişki itirafında bulundu.

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Aşktan yana bir türlü yüzü gülmeyen şarkıcı ve sunucu Seren Serengil, aldatıldığını iddia ederek sevgilisi Mustafa Tohma ile ayrıldı.

Ayrılık nedenlerini anlatmak için canlı yayın açan şarkıcı, daha önce de söylediği gibi ilişkilerinde cinsellik olmadığı detayına vurgu yaptı.

"Gizli gizli işler peşindeydi"

"1.5 aydır birisiyle gizli gizli telefon konuşması yapıyordu. Tavırları da değişmeye başlamıştı. Ama o bunu inkar etti." diyen Seren Serengil, şunları söyledi:

“Arkadaşımın kocasının mevlidi esnasında tanıştığı ortak arkadaşımla işi bu noktaya getirmeleri çok yakışıksız. Mustafa Rahman Tohma’nın beni aldattığı kişi ,bize yakın sitede oturuyor. Aldatmayı kabul etmiyorum. Bu kadının ismini vermeyeceğim. O kadın evli. O da kendi kocasına hesap vermeli.

Ama kimsenin ismini vermeyeceğim. İnsanlar hakkında çok yanıldığım zamanlar oldu. Ama Mustafa çok beklemediğim bir yerden geldi. Herkes yapar da Tohma yapmaz derdim. Bu da oldu. Çok üzgünüm. Sonuç olarak hayat bu.

Eski eşi Yaşar İpek'le ayrıldığımızda hamile olduğunu ve çocuğunu kaybettikten sonra da uzun süre cinsel ilişki yaşamayacağını sevgilisine söylediğini anlatan Serengil, Mustafa Tohma ile cinsel hayatının olmadığını da ekledi.