Seren Serengil: Ece kendinde değil

Seren Serengil, canlı yayında Ece Erken ile ilgili yeni açıklamalar yaptı.

Avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun ölümü sonrası Ece Erken'e Nihat Doğan, ağır ifadeler kullanmış bazı konularda ünlü sunucuyu suçlamıştı. Nihat Doğan'ın sert ifadeleri sonrası Seren Serengil çileden çıktı.

Ece Erken'in durumunun iyi olmadığını ifade eden Serengil, ünlü sunucunun son durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Serengil, "Hiç de sizin bildiğiniz gibi değil. Yazıktır bu kızı yaralamayın. Eteğimdeki taşları dökmek zorunda olmak istemiyorum." dedi.

"TUVALETE DÜŞÜRDÜĞÜ İLAÇLARI İÇİYOR"

Erken'in annesinin ilaçları sakladığını söyleyen Serengil, "Annesi ilaç vermek istemiyor. İlaçları içine iç çamaşırına saklıyor tuvalette düşüyor, oralardan alıp içiyor. Kendinde değil.

"YAŞAMAK İSTEMİYOR"

Yaşamak istemiyor. Canımız acıyor elimizden bir şey gelmiyor, bir şey söylemek istemiyor. Bak Demet de her gün orada. Ece bir tek Şafak'ı kaybetmiş bunun derdinde. Korkunç vaziyette." dedi.

NİHAT DOĞAN'A CEVAP

Seren Serengil konuşmasında, Nihat Doğan ve Seyhan Soylu'nun sözlerine yanıt olarak "Bir ölüm var aa o ona uğursuz gelmiş. Çok ayıp. İnanın bende de çok ses kaydı var. Bugün konuşulacak şeyler değil ama... Ben haksızlığa tahammül edemiyorum. Hiçbir şey bilmiyorsunuz. Bende de rahmetlinin hayatındaki herkes için söylediği önemli şeyler var susuyorum. Yazıktır bu kızı yaralamayın. Eteğimdeki taşları dökmek zorunda olmak istemiyorum. İftira atıyorsunuz. Avukat, mafyanın herkesin avukatlığını yapar. Bu pislikleri yapmayın bu terbiyesizliği yapmayın." dedi.

"GEÇMİŞTE BİR KADININ CANINI YAKTI"

Doğan, sunucusu olduğu programda Ece Erken için şu açıklamada bulunmuştu: "Benan Hanım iki kere öldü. Hem kocası elinden alındı hem de çocuklarının babasını toprağa verdi. Tabii ki Ece’nin acısını anlıyorum ve paylaşıyorum. Kocasının cenazesine sahip çıkışı, dik duruşu takdire şayan olsa da Ece’nin geçmişte bir kadının canını yakması, kocasını elinden almak için yapmış olduğu bütün kötülükler de geçmişi temizlemez. Bazı kadınlar bazı erkeklere, bazı erkekler de bazı kadınlara çok iyi gelebilir, uğursuz da gelebilir." yorumunda bulundu.