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    Seren Serengil, Hadise'nin şikayeti üzerine ifade verdi

    Seren Serengil, şarkıcı Hadise'nin şikayeti üzerine savcılıkta ifade verdi. İşlemlerinin ardından açıklama yapan Serengil, "Ebru Gündeş ve avukatını şahit olarak gösterdik" dedi.
    • 05.01.2023 - 16:52
    • Güncelleme : 05.01.2023 - 17:13
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    Seren Serengil, Hadise'nin şikayeti üzerine ifade verdi

    Şarkıcı Hadise, bir televizyon programında kendisi hakkında iddialarda bulunan Seren Serengil'den şikayetçi oldu.

    Şikayet üzerine Seren Serengil, bugün öğlen saatlerinde Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek Basın Suçları savcısına ifade verdi.

    Serengil'in ifadesi yaklaşık 3 saat sürdü.

    "Hadise suç duyurusunda bulunmuş"

    Savcılıkta ifade işlemlerinin ardından kısa bir açıklama yapan Seren Serengil, şarkıcı Hadise'nin kendisi hakkında şikayetçi olduğu için ifade vermeye geldiğini söyledi.

    Serengil, "Hadise suç duyurusunda bulunmuş. Biz de tanıklarımızın isimlerini verdik." dedi.

    "Ebru Gündeş ve avukatını şahit olarak gösterdik"

    Basın mensuplarının Hadise'nin ne konuda şikayetçi olduğunu sorması üzerine Seren Serengil, "Reza Zarrab ile yaşadığı yasak aşkla alakalı suç duyurusunda bulunmuş. Biz de Reza Bey'in eski avukatı, Ebru Gündeş ve avukatını şahit olarak gösterdik." dedi.

    DHA'nın haberine göre, açıklamanın ardından Seren Serengil adliyeden ayrıldı.

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