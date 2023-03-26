Seren Serengil ilk kez paylaştı! İşte ölüm döşeğindeki 43 kilo hali...

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Seren Serengil, fazla kiloları nedeniyle bıçak altına yattı.

Geçirdiği mide küçültme ameliyatı sonrasında hastalanan Serengil, 43 kiloya kadar düşerek ölümle burun buruna geldi.

Serengil, o dönemlere ait fotoğrafını ilk kez paylaştı.

Serengil, paylaşımında sevgilisi Mustafa Tohma’ya seslendi.

Tohma Kahramanmaraş depreminde annesini kaybetti.

Hastalığı süresince sevgilisinin her an yanında olduğunu vurgulayan Serengil paylaşımına, “Şimdi yaraları sarma sırası bende” notunu düştü.

Serengil, şu ifadelerle devam etti;

Yeminler önemli... (Bu fotoğraf o çok kötü olduğum ölümden döndüğüm günlerden) İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ölüm bizi ayırıncaya kadar...Hepimizin önce edip sonra unuttuğu yeminler... Biz hastalıkta sağlıkta iyi günde hep kenetlendik Tohma'yla. 1.5 yıl bıkmadan yorulmadan baktı bana. Başımda hüngür hüngür ağladı. 43 kiloya düştüğümde... Bugün kötü gün...Kayıplarımız imtihanımız var. Yine kenetleniyoruz. Bunu nasip eden Allah'a şükürler olsun... Şimdi sıra bende Tohma... Şimdi yaraları sarma sırası bende.