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    Seren Serengil, Lerzan Mutlu'ya açtığı davayı kazandı

    Seren Serengil'e hakaret eden Lerzan Mutlu'nun cezası belli oldu.
    • Haber Merkezi
    • 28.09.2022 - 13:59
    • Güncelleme : 28.09.2022 - 14:28
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    Seren Serengil, Lerzan Mutlu'ya açtığı davayı kazandı

    Şarkıcı Lerzan Mutlu'nun davası bugün görüldü. Mutlu hakkında 2020 yılında sosyal medya hesabı üzerinden Seren Serengil ve annesine yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu gerekçesiyle “zincirleme şekilde sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret” suçundan 4 yıl 1 aya kadar hapis talebiyle yargılandığı davada karar çıktı.

    Anadolu 41. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Lerzan Mutlu ile müştekiler Seren Serengil ve annesi Nevin Teoman katılmazken, avukatları salonda hazır bulundu.

    Lerzan suçlamaları kabul etmedi

    Duruşmada söz alan müşteki Nevin Teoman’ın avukatı, “Hakaretin muhatabının müvekkilim ve kızı olduğu açıktır.” diyerek Lerzan Mutlu’nun cezalandırılmasını istedi. Sanık avukatı ise, “Müvekkilin beraatini talep ederiz. Müvekkilimin yaptığı paylaşımın muhatabı müştekiler değildir ve bu iddia da ispatlanamamıştır. Dosyada atılı suçun işlendiğine dair somut delil bulunmamaktadır.” dedi.

    Seren Serengil, Lerzan Mutlu ya açtığı davayı kazandı #1

    Para cezası verildi

    Davayı karara bağlayan mahkeme, Lerzan Mutlu hakkında “sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle alenen hakaret” suçundan 8 bin 720 TL adli para cezası verdi. Mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti.

    Seren Serengil, Lerzan Mutlu ya açtığı davayı kazandı #2


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