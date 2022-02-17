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    Seren Serengil: Şafak Mahmutyazıcıoğlu bana yalan söyledi

    Seren Serengil Ece Erken'in öldürülen eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile ilgili ilginç açıklamalar yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 17.02.2022 - 13:56
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    Seren Serengil: Şafak Mahmutyazıcıoğlu bana yalan söyledi

    Seren Serengil, kendi mekanında silahlı saldırıya uğradıktan sonra hayatını kaybeden Ece Erken'in avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile ilgili açıklamalarına devam ediyor. Seren Serengil, bu defa Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun kendisine bir konuda yalan söylediğini itiraf etti.

    "YALAN SÖYLEMİŞ"

    Serengil bir süre önce Fikret Orman ve eski karısının resmi olarak boşanmadığını iddia etmişti. Serengil'i bu iddiasından sonra Şafak Mahmutyazıcıoğlu aramış. Seren Serengil bu konuya dair "Bana da yalan söylemiş alacağı olsun. Fikret Orman'ın Sedef Hanım ile boşanma kağıtlarını atmış. Boşandılar diyor. Şafak'a inandım, meğerse Şafak bu belgeleri Ece'ye de zamanında yapmıştı ya, o belge sahteymiş" dedi.

    "FİKRET ORMAN EVLİ AMA SEVGİLİSİ VAR"

    Serengil açıklamasının devamında "Fikret Orman evli şu an ama sevgilisi de var" dedi.

    Fikret Orman bir süredir Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Tuğba Coşkun ile aşk yaşıyor.

    Seren Serengil: Şafak Mahmutyazıcıoğlu bana yalan söyledi #1

    Seren Serengil: Şafak Mahmutyazıcıoğlu bana yalan söyledi #2

    Seren Serengil: Şafak Mahmutyazıcıoğlu bana yalan söyledi #3

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