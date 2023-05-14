Seren Serengil sandık başında: Vatanıma hayırlı olsun 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel seçimleri için ünlü isimler birer birer sandık başına geçiyor. Seren Serengil'de oyunu kullandı. Sandık başında poz veren Serengil, "Vatanıma hayırlı olsun" sözleriyle oy kullandığını duyurdu.

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için, vatandaşlar sandık başına geçti.

Saat 08:00'da başlayan oy kullanma işlemi, 17:00'de sandıkların kapanmasıyla sona erecek. Vatandaşlar ile birlikte ünlü isimler de oy kullanmak için sandıkların yolunu tuttu.

Oy kullandıklarını sosyal medya hesabından duyuran isimlerden biri de Seren Serengil oldu.

Oy kullanırken poz verdi

Sabah saatlerinde oyunu kullanan Serengil, sandık başında oyunu atarken poz verdi. Sadık başı pozunu sosyal medya hesabından yayınladı.

Seren Serengil oy kullandığı fotoğrafını "Bizim ülkemiz dünyanın en güzel ülkesi... Bir sürü medeniyete ev sahipliği etmiş, toprağı zengin, coğrafyası paha biçilemez bir ülke... Her şeyin en iyisini en güzelini hak ediyoruz...

Biz bir Avrupa ülkesiyiz. Bizim birçok ülkeden çok fazlalığımız var eksiğimiz yok. Gelişmekte olan bir ülke sıfatını hak etmiyoruz. Ben oyumu kullandım vatanıma hayırlı olsun" sözleriyle yayınladı.