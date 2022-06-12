Seren Serengil, sünnet derisinden estetik yaptırdı

51 yaşındaki Seren Serengil, son yıllarda popüler olan gençleştirme yöntemini denedi.

Hem sunuculuk hem şarkıcılık yapan Seren Serengil, peş peşe geçirdiği mide küçültme ameliyatları sonrası ciddi sağlık problemleriyle karşı karşıya kalmıştı.

42 kilolara kadar düşen ve ölümden dönen Serengil son geçirdiği operasyonun ardından da yavaş yavaş toparlanmaya başlamıştı.

Estetikten vazgeçmeyen Serengil bu kez de yüzüne yeni bir işlem yaptırdı.

Sünnet derisi enjekte edildi

Güzellik merkezinin yolunu tutan Serengil, işlem öncesinde ise Instagram hesabından bir paylaşım yaptı.

İşlemin detaylarını anlatan Serengil, yeni doğmuş bebeğin sünnet derisiyle cildine kök hücre yaptıracağını açıkladı.

Seren'in gençlik formülü

'Alloblast tekniğiyle' daha genç bir görünüm elde etmek isteyen Serengil, bu paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu.

Seren Serengil, sünnet derisinden estetik yaptırıyor