Seren Serengil ve Mustafa Rahman Tohma ayrıldı

Her yaptığı ve her söylediği olay olan ünlü isimlerden Seren Serengil, son paylaşımlarıyla yine kafaları karıştırdı.
"Ahlaksız"
Serengil, önce "İki çocuğun var, evlisin ahlaksız’ paylaşımı yaptı ardından da ayrılık haberini duyurdu.
"Allah'ıma isyan ettim"
Allah'a isyan ettiğini söyleyen Serengil, paylaşımında şunları yazdı:
"Umarım hiçbir kadın benim uyandığım sabaha uyanmaz... Bu sefer hiç beklemediğim bir yerden geldi... Sadece bana çocuk nasip etmeyen Allah'ıma isyan ettim ilk defa dün gece. Evli iki çocuğuyla kocasını aldatan namus kavramı olmayan kadınlara çocuk verdin de bana vermedin dedim..."
İlk paylaşımlarından dolayı aldatıldığı düşünülen Serengil, daha sonra sevgilisi Tohma ile yollarını ayırdığını şu sözlerle açıkladı:
"Gördüğüm lüzum üzerine Mustafa Rahman Tohma ile olan ilişkimi bitirme kararı almış bulunuyorum. Kendisine bundan sonraki hayatında mutluluklar dilerim."