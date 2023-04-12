Seren Serengil ve Mustafa Rahman Tohma ayrıldı Seren Serengil, sosyal medya hesabından imalı paylaşımlar yaptıktan sonra sevgilisi Mustafa Rahman Tohma ile ayrılık kararı aldığını açıkladı.

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Her yaptığı ve her söylediği olay olan ünlü isimlerden Seren Serengil, son paylaşımlarıyla yine kafaları karıştırdı.

"Ahlaksız"

Serengil, önce "İki çocuğun var, evlisin ahlaksız’ paylaşımı yaptı ardından da ayrılık haberini duyurdu.

"Allah'ıma isyan ettim"

Allah'a isyan ettiğini söyleyen Serengil, paylaşımında şunları yazdı:

"Umarım hiçbir kadın benim uyandığım sabaha uyanmaz... Bu sefer hiç beklemediğim bir yerden geldi... Sadece bana çocuk nasip etmeyen Allah'ıma isyan ettim ilk defa dün gece. Evli iki çocuğuyla kocasını aldatan namus kavramı olmayan kadınlara çocuk verdin de bana vermedin dedim..."

İlk paylaşımlarından dolayı aldatıldığı düşünülen Serengil, daha sonra sevgilisi Tohma ile yollarını ayırdığını şu sözlerle açıkladı: