Seren Serengil ve Mustafa Rahman Tohma ayrıldı
ensonhaber.com

Her yaptığı ve her söylediği olay olan ünlü isimlerden Seren Serengil, son paylaşımlarıyla yine kafaları karıştırdı.

"Ahlaksız"

Serengil, önce "İki çocuğun var, evlisin ahlaksız’ paylaşımı yaptı ardından da ayrılık haberini duyurdu.

Seren Serengil ve Mustafa Rahman Tohma ayrıldı

"Allah'ıma isyan ettim"

Allah'a isyan ettiğini söyleyen Serengil, paylaşımında şunları yazdı:

"Umarım hiçbir kadın benim uyandığım sabaha uyanmaz... Bu sefer hiç beklemediğim bir yerden geldi... Sadece bana çocuk nasip etmeyen Allah'ıma isyan ettim ilk defa dün gece. Evli iki çocuğuyla kocasını aldatan namus kavramı olmayan kadınlara çocuk verdin de bana vermedin dedim..."

Seren Serengil ve Mustafa Rahman Tohma ayrıldı

İlk paylaşımlarından dolayı aldatıldığı düşünülen Serengil, daha sonra sevgilisi Tohma ile yollarını ayırdığını şu sözlerle açıkladı:

"Gördüğüm lüzum üzerine Mustafa Rahman Tohma ile olan ilişkimi bitirme kararı almış bulunuyorum. Kendisine bundan sonraki hayatında mutluluklar dilerim."

Seren Serengil ve Mustafa Rahman Tohma ayrıldı
Seren Serengil ve Mustafa Rahman Tohma ayrıldı
Seren Serengil ve Mustafa Rahman Tohma ayrıldı
Seren Serengil ve Mustafa Rahman Tohma ayrıldı
Seren Serengil ve Mustafa Rahman Tohma ayrıldı