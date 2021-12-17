Uzun zamandır sağlık sorunları yaşayan Seren Serengil, bugün 6 saat sürecek bir ameliyata girdi.

Zayıflık uğruna ameliyatlar olan ve dumping sendromuna yakalanan Serengil günden güne eriyor. En son 43,5 kiloya kadar düştüğünü belirten sunucunun organları da iflas etmek üzere olunca ameliyat olmaya karar verdi.

6 SAAT SÜRECEK

Bu sabah ameliyata giren Seren Serengil'in ameliyatı 6 saat sürecek ve riskli bir süreç mevcut. Risk taşıdığı için ameliyatına hiçbir doktorun girmek istemediğini açıklayan Serengil ameliyata alındı.

Seren Serengil'in veda konuşması ViDEO

"HAKKINIZI HELAL EDİN"

Seren Serengil ameliyata alınmadan hemen önce bir veda videosu çekti. Serengil paylaşımında "Hakkınızı helal edin" dedi. Serengil "İnşallah her şey yolunda gidecek. İnşallah sağ salim çıkacağım olur da terslik olursa... Zor bir ameliyat... " dedi.

Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Tohma ameliyathanenin önünden paylaşım yaptı. Seren Serengil'in sevgilisi paylaşıma "Dualarınız bizimle olsun. İyi olacaksın hayatım" notunu düştü.