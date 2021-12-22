Seren Serengil'in yanlış ameliyat isyanı

Yanlış meliyat kurbanı olan Seren Serengil, hastane odasından durumuyla ilgili son gelişmeleri anlattı.

Yıllardır zayıflamak için uğraşan Seren Serengili en son bıçak altına yatmış ve kontrölsüz bvir şekilde kilo vermişti.

Dumping sendromuna yakalanan ve 43,5 kiloya kadar düşen Serengil, iyileşmek için ameliyat olmaya karar verdi.

Organları iflas etmek üzere olan ünlü sunucu, geçtiğimiz günlerde sağlığına kavuşmak için yeniden ameliyat masasına yattı.Serengil, son sağlık durumunu anlattı.

Serengil, yanlış mide küçültme ameliyatı kurbanı olduğunu açıkladı:

"DOKTOR VİDEOYU VERMEDİ"

"Aylardır ameliyatı bekliyordum. Çünkü İzmir'deki doktorum mide küçültme ameliyatı videosunu bir türlü vermiyordu. Neden kaçtıklarını anlıyoruz.

"MİDEM YOK"

Bütün organlarım yapışmış. Ameliyatım 6 saat sürecekti ama operasyonu geçiremedim. Çünkü midem yok. Bu, skandal bir durum.

"3-5 KİLO DAHA ALMAK ZORUNDAYIM"

Doktorum şunu söyledi: 'Böyle bir ameliyat 70 kiloda bir insana yapılamaz ve alt midenizi bulamadık.' Organım yok. 3-5 kilo daha almak zorundayım."







