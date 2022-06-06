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    Seren Serengil'den dekolte şov

    Ayağının tozuyla sahnelere dönen Seren Serengil, iddialı sahne kıyafetleriyle dikkat çekmeye devam ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 06.06.2022 - 08:44
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    Seren Serengil'den dekolte şov

    Gülşen'in sahne kıyafetlerini ve dansını eleştiren Seren Serengil, önceki gün bir mekanda sahne aldı.

    Konsere özel hazırlanan Seren Serengil'in kıyafetleri Gülşen'i aratmadı. Biri kırmızı diğeri ise gri renklerde olan elbiseler tercih eden Serengil, dekolteleriyle dikakt çekti.

    "İnsanlar bizi izlemeye geliyor"

    Geçirdiği mide küçültme ameliyatının da etkisiyle hasta olan ve 47 kiloya düşen Serengili, 51 yaşındaki şarkıcı, "İnsanlar bizleri izlemeye geliyorlar ve göze hoş gelen şeyler görmek istiyorlar. Ben bu yüzden sahneden kazandığımın büyük bir bölümünü orkestrama ve kostümlerime harcarım" açıklamasını yaptı.

    Seren Serengil den dekolte şov #1

    Seren Serengil den dekolte şov #2

    Seren Serengil den dekolte şov #3

    Seren Serengil den dekolte şov #4


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