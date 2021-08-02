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    Seren Serengil'den kavga çıkaracak Gülben Ergen paylaşımı

    Seren Serengil, sosyal medya hesabından yine çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı.
    • Haber Merkezi
    • 02.08.2021 - 07:40
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    Seren Serengil'den kavga çıkaracak Gülben Ergen paylaşımı

    Yıllardır küs olan eski yakın arkadaşlar Seren Serengil ve Gülben Ergen arasındaki tatsızlık devam ediyor. Bir süredir sessiz olan ikiliden Seren Serengil tarafı sessizliğini bozdu. Serengil, Instagram hesabından kendi selülit kreminin reklamını yaptığı paylaşımda Gülben Ergen'in fotoğrafını kullandı.

    GÜLBEN'İ PAYLAŞTI

    Serengil, Ergen'in turuncu mayolu fotoğrafını paylaşarak, "İleri derecede portakal görünümlü, yağ bağlamış bacaklarda çok etkili selülit kremimi mutlaka deneyin" ifadelerini kullandı. Serengil'in Gülben Ergen'in fotoğrafını rencide edici şekilde kullanması sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

    Seren Serengil den kavga çıkaracak Gülben Ergen paylaşımı #1Seren Serengil den kavga çıkaracak Gülben Ergen paylaşımı #2

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