Seren Serengil'e külot tepkisi

Gülşen'in sahne kıyafetlerini ve dansını eleştiren Seren Serengil iddialı sahne kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekti.

Bri ara sağlık sorunları yaşayan Seren Serengil, sonunda çok özlediği sahnelere geri döndü.

GÜLŞEN'İ ELEŞTİRYORDU

Daha önce sunucu olduğu programda Gülşen'in dekolteli kıyafetlerini eleştiren Seren Serengil, önceki gün sahnesinde beyaz dekolteli bir elbise tercih etti. Serengil'in bu tarzını görenler hemen Gülşen'i hatırlattı.

Sosyal medyadan fotoğraflarını yayınlayan Seren Serengil'in iddialı seçimin takipçileri tarafından eleştirildi.

"KÜLOT NEREDE"

Serengil'e "Hiç yakışmamış", "Gülşen'i eleştiriyordun", " Külot giymemişsin" gibi yorumların yoğunlar yapıldı.