Seren Serengil'in annesi Nevin Serengil'den manidar paylaşım

Seren Serengil'in annesi Nevin Serengil'in Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Evlatla imtihan edilmek imtihanların en zorudur. Çünkü canını yakan yine kendi canındır" sözleri yer aldı.

Son zamanlarda hem sunduğu magazin programındaki ifadeleri hem sağlık hem özel hayatı hem de sahne kıyafetleriyle konuşulan Seren Serengil'in annesinden manidar bir paylaşım geldi.

Her hareketi ile sıklıkla gündeme getirilen Seren Serengil'in annesi Nevin Serengil'in paylaşımında, "Evlatla imtihan edilmek imtihanların en zorudur" ifadeleri yer aldı.

Bu paylaşım üzerine Nevin Serengil'in takipçileri, kızı Seren Serengil'le aralarında bir sorun olduğunu ve kızından yana dertli olduğunu ifade eden yorumlar yaptı.

SEREN SERENGİL'İN ANNESİNDEN DİKKATİ ÇEKEN PAYLAŞIM

Seren Serengil ile annesi Nevin Serengil arasındaki sular durulmuyor. Bir süredir küs oldukları bilinen ikiliden Nevin Serengil, göndermeli bir paylaşımda bulundu.

Daha önce, "Seren, beni dinlemeyerek ikinci ameliyatı oldu. Bu ameliyatları bana sormadan yapması beni üzdü." diyerek sağlık sorunları yaşayan kızına isyan eden anne Serengil, şu ifadeleri paylaştı:

"Kimi varlıkla imtihan edilir, kimi yoklukla... Kimi hastalıkla imtihan edilir, kimi sağlıkla... Ama evlatla imtihan edilmek imtihanların en zorudur. Çünkü canını yakan yine kendi canındır. Bin parçaya da bölünürsün ama yine de nefret edemezsin. Rabbim hiç kimseyi evlatlarıyla imtihan etmesin."