Seren Serengil’in eski doktorundan açıklama geldi

Op. Dr. Ersin Aksu’nun avukatı bir açıklama yaparak Seren Serengil hakkında hukuki süreç başlattığını duyurdu.

Şarkıcı ve sunucu Seren Serengil, uzun süredir zayıflamak uğruna yaptırdığı operasyonlar yüzünden zor günler geçiriyor.

Peş peşe geçirdiği operasyonlar sonrası “Dumping Sendromu”na yakalanan Seren Serengil, eski doktoru Ersin Aksu’yu suçlayan açıklamalarda bulunmuştu.

Serengil, yanlış bir operasyonun kurbanı olduğunu ve yaşananların bir sağlık skandalı olduğunu dile getirdi.

DOKTORDAN PARA İSTEDİ İDDİASI

Serengil’in suçladığı eski doktoru Ersin Aksu, avukatı aracılığıyla bir basın açıklaması yayınladı. Açıklamada; Seren Serengil’in yalan söylediği yer alırken, sunucunun ameliyat sonrası süreçte gerekli işlemleri yapmadığı yer alıyor. Seren Serengil’in doktordan para istediği iddia edilirken, istediği paranın verilmediği takdirde “Elinden geleni yapacağını” söylemesi de açıklamada yer alıyor. Söylemezsem Olmaz sunucusuyla ilgili ses kayıtlarının savcılığa teslim edildiği belirtilirken, konuyla ilgili hukuki sürecin başladığı duyuruldu.