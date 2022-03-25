Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Rahman Tohma'dan cinsellik sorusuna net yanıt.

Seren Serengil, Yaşar İpek'ten olaylı bir şekilde boşandıktan sonra mutluluğu Mustafa Rahman Tohma'da bulmuştu.

Serengil'in sevgilisi Mustafa Rahman Tohma, Bircan Bali'nin youTube'da yayınlanan programına konuk oldu.

Samimi açıklamalarda bulunan Tohma, Bali'nin cinsellikle ilgili sorusuna da cevap verdi.

"TUVALETİNİ TUTAMIYORDU"

Bircan Bali, Seren Serengil ile aşk yaşayan ve zor günlerinde yanından bulunun Mustafa Rahman Tohma'ya "Seren'in bazı zamanlar sağlığının yerinde olmadığı dönemler oldu.Tuvaletini tutamadığı dönemler oldu. Bu dönemlerde sizin cinsel birlikteliğiniz söz konusu olmadı. Bu durum seni zorlamıyor mu?" diye sordu.

Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Rahman Tohma'dan cinsellik itirafı ViDEO

"AKLIMA CİNSELLİK GELMEDİ"

"Seren'in sağlığı önemli" diyen Tohma, "Hiç zorlamadı. Sonuç olarak 1,5 yıl Allah kimsenin başına vermesin. Ne zaman tuvalete gireceği ne zaman istifra edeceğini bilemediğimiz zamana girmişti. Karaciğer ve pankreas iflas etmek üzereydi. Benim aklıma hiçbir zaman cinsellik gelmedi. Hastalık süreci çok çok zordu." dedi.