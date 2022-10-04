Serenay Sarıkaya 150 bin TL'lik elbise giydi

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, son verdiği pozlarla sosyal medyada yine gündem olmayı başardı.

'Şahmeran' adlı diziyle ekranlara dönmeye hazırlanan güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, bir derginin Ekim ayı sayısı için kamera karşısına geçti.

150 bin TL'lik elbise

Güzel oyuncu, verdiği pozlarla sosyal medyada gündem oldu.

Daha önce Hailey Bieber'ın da giydiği fiyatı 150 bin TL olan dünyaca ünlü bir markanın elbisesini, bu kez Serenay Sarıkaya giydi.